Двоє левів заразилися коронавірусом у зоопарку в Хорватії

Двоє левів заразилися коронавірусом у зоопарку в Хорватії

Тварини заразилися коронавірусом від свого доглядальника.

У Хорватії в середу, 24 листопада, у двох левів із Загребського зоопарку підтвердили захворювання на COVID-19.

Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guardian.

Зазначається, що тварини заразилися коронавірусом від свого доглядальника. Як хижаки, так і співробітник установи не проявляли жодних симптомів захворювання, окрім чхання.

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"Великі коти, які перебувають на лікуванні, підхопили інфекцію від свого доглядальника, який потім також здав тест і отримав позитивний результат", - розповів керівник зоопарку Дамір Скок.

За даними хорватського Міністерства сільського господарства, це перші випадки інфікування тварин із зоопарку на території країни.

Раніше у США від ускладнень коронавірусу померли три снігові барси із зоопарку для дітей міста Лінкольн, що в штаті Небраска.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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