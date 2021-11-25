Два льва заразились коронавирусом в зоопарке в Хорватии

Два льва заразились коронавирусом в зоопарке в Хорватии

Животные заразились коронавирусом от своего смотрителя.

В Хорватии в среду, 24 ноября, у двух львов из Загребского зоопарка подтвердили заболевание COVID-19.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает The Guardian.

Отмечается, что животные заразились коронавирусом от своего смотрителя. Как хищники, так и сотрудник учреждения не проявляли никаких симптомов заболевания, кроме чихания.

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"Большие кошки, которые находятся на лечении, подхватили инфекцию от своего смотрителя, который затем также сдал тест и получил положительный результат", — рассказал руководитель зоопарка Дамир Скок.

По данным хорватского Министерства сельского хозяйства, это первые случаи инфицирования животных из зоопарка на территории страны.

Ранее в США от осложнений коронавируса умерли три снежных барса из зоопарка для детей города Линкольн в штате Небраска.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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