Франція подвоїть кількість COVID-вакцин для бідних країн

Франція також запропонувала державам об'єднатися і пожертвувати Африці 100 мільярдів доларів.

Франція пожертвує бідним країнам 120 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Це вдвічі більше, аніж планувалося раніше.

Відповідну обіцянку французький президент Еманнуель Макрон озвучив в суботу, 25 вересня, повідомляє France 24.

"Несправедливість полягає в тому, що на інших континентах вакцинація, очевидно, проводиться дуже пізно, - зауважив він. - Ми повинні йти швидше".

Глава держави вказав, що "Франція зобов'язується подвоїти" кількість доз, призначених для держав із низьким рівнем COVID-вакцинції. "Ми перейдемо з 60 мільйонів до 120 мільйонів запропонованих доз", - резюмував він.

Макрон також сказав, що Франція співпрацюватиме з дитячою організацією ЮНІСЕФ в її зусиллях з надання допомоги африканським країнам в організації вакцинації.

За його словами, Париж перенаправить 20% спеціального фінансування, отриманого від Міжнародного валютного фонду (МВФ), на проєкти, покликані перезапустити економіку африканських країн.

"Якщо всі великі держави зроблять те ж, що і Франція, ми досягнемо 100 мільярдів доларів для Африки", - додав він.

Раніше із подібною заявою також виступили Сполучені Штати, які пообіцяли пожертвувати світу понад мільярд доз вакцин від коронавірусу.

Американський президент Джо Байден охарактеризував пандемію як "глобальну кризу" і сказав, що "нам потрібно, щоб інші країни з високим рівнем доходів реалізували свої власні амбіції".

Тим часом Європейський Союз зобов'язався розподілити між бідними країнами 500 мільйонів доз, а президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв до кінця року надати іншим державам до двох мільярдів доз. Він не вказав, скільки з них будуть пожертвувані, а скільки - продані.

Як повідомлялося, очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію в усьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу щепили "ледве 2%" свого населення, а 75% всіх введених у світі COVID-вакцин припадають на всього 10 країн.

Нагадаємо:

Експерти США рекомендували третій укол вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

вакциною Pfizer від COVID-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин у світі.

до 2022 року через брак вакцин у світі. Також ВООЗ засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію".

Експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова про динаміку захворюваності на коронавірус, ліки зі США та вакцинацію

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