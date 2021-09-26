Франция удвоит количество COVID-вакцин для бедных стран

Франция также предложила государствам объединиться и пожертвовать Африке 100 миллиардов долларов.

Франция пожертвует бедным странам 120 миллионов доз вакцины от COVID-19. Это вдвое больше, чем планировалось ранее.

Соответствующее обещание французский президент Эманнуэль Макрон озвучил в субботу, 25 сентября, сообщает France 24.

"Несправедливость заключается в том, что на других континентах вакцинация, очевидно, проводится очень поздно, — заметил он. — Мы должны идти быстрее".

Глава государства указал, что "Франция обязуется удвоить" количество доз, предназначенных для стран с низким уровнем COVID-вакцинции. "Мы перейдем с 60 миллионов до 120 миллионов предложенных доз", — резюмировал он.

Макрон также сказал, что Франция будет сотрудничать с организацией ЮНИСЕФ в ее усилиях по оказанию помощи африканским странам в организации вакцинации.

По его словам, Париж перенаправит 20% специального финансирования, полученного от Международного валютного фонда (МВФ), на проекты, призванные перезапустить экономику африканских стран.

"Если все крупые государства сделают то же, что и Франция, мы достигнем 100 миллиардов долларов для Африки", — добавил он.

Ранее с подобным заявлением также выступили Соединенные Штаты, которые пообещали пожертвовать миру более миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Американский президент Джо Байден охарактеризовал пандемию как "глобальный кризис" и сказал, что "нам нужно, чтобы другие страны с высоким уровнем доходов реализовали свои собственные амбиции".

Между тем Европейский Союз обязался распределить между бедными странами 500 миллионов доз, а президент Китая Си Цзиньпин пообещал до конца года предоставить другим государствам до двух миллиардов доз. Он не указал, сколько из них будут пожертвованы, а сколько — проданы.

Как сообщалось, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода привили "едва ли 2%" своего населения, а 75% всех введенных в мире COVID-вакцин приходятся на всего 10 стран.

Напомним:

Эксперты США рекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска.

вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска. Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин в мире.

до 2022 года из-за нехватки вакцин в мире. Также ВОЗ осудила богатые страны за накопление вакцин от COVID-19, заявив, что такие действия лишь "продлевают пандемию".

Эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова о динамике заболеваемости коронавирусом, лекарстве из США и вакцинации

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