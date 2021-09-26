Трамп рассказал, что может помешать ему снова пойти в президенты США

Трамп рассказал, что может помешать ему снова пойти в президенты США

Ранее Трамп заявлял, что "скучает по помощи людям".

Бывший американский лидер Дональд Трамп не пойдет на выборы президента США в 2024 году только в случае "плохого звонка" от своего врача.

Об этом он заявил во время интервью Real America's Voice, сообщает The Hill.

Отвечая на вопрос о том, что может помешать ему снова баллотироваться, Трамп ответил: "Предполагаю, что плохой звонок от врача или что-то подобное".

"Случается разное. Все зависит от Бога. Но у меня все в порядке", — продолжил 75-летний экс-президент США.

Ранее Трамп заявлял, что серьезно рассматривает возможность еще раз принять участие в президентской гонке, потому что "скучает по помощи людям".

Американский экс-лидер также выражал готовность снова баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году, если свою кандидатуру выдвинет Меган Маркл.

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