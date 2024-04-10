Коли США нарешті нададуть допомогу Україні: Волкер відповів

Волкер не вважає, що у наданні кредитів Україні є щось погане. Водночас певен, що і крім кредитів США нададуть безпосередню допомогу, як і планувалося.

Протягом наступним кількох тижнів Україна може нарешті отримати фінансову підтримку від США, проте поки неясно, у якій формі спочатку – як позику чи як допопому.

Таку думку висловив колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в ефірі телемарафону.

Волкер не вважає, що у наданні кредитів Україні є щось погане. Він навів аналогією з ленд-лізом для Британії під час Другої Світової війни.

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"Ми створили законодавство про ленд-ліз, ми дали їм величезні позики, вони купили наше озброєння, а потім ми пробачили кредити. І це також можливо з Україною... Я також не думаю, що це слід розглядати, як альтернативу наданню військової допомоги, яка у нас є законодавчо передбачена. У нас передбачено бюджетом надавати пряму допомогу, не залишаючись на самоті. Ми повинні робити і те, і інше", – каже дипломат.

Волкер певен, що врешті-решт Україна отримає допомогу.

"Тому на мою думку, швидше за все станеться і цього разу... Протягом наступним кількох тижнів у вас буде військова допомога, ймовірно, надана Україні, як допомога", – підсумував він.

Раніше республіканець Майкл Маккол заявив, що радник Байдена Джейк Салліван вважає, що РФ може застосувати ядерну зброю, зокрема для удару по США, якщо Вашингтон надасть Україні забагато зброї.

Нагадаємо, президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США так і не ухвалив рішення про допомогу Україні.

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