Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відпрацювала зграя дронів: ЗСУ показали ефектну роботу по ворогові (відео)

Відпрацювала зграя дронів: ЗСУ показали ефектну роботу по ворогові (відео)

ЗСУ відбили штурм ворога

Противник зазнав втрат.

Наші бійці показали потужне відбиття ворожого штурму на околицях Авдіївки. Так, зграя ударних дронів накрила піхоту противника. Відпрацювала Revenge Group з 1-го мехбату Третьої штурмової бригади.

Кадри оприлюднила Третя окрема штурмова бригада.

ЗСУ показали ефектну роботу по ворогові

ЗСУ показали ефектну роботу по ворогові

"Бійці розібрали вщент будівлі, у яких укривався ворог, наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російський військовий відправив "на дембель" свого недбалого товариша по службі. Окупант під час стрілянини з РПГ у бік українських позицій "майстерно" вразив свого побратима реактивним струменем порохових газів через сопло гранатомета.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація