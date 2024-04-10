Відпрацювала зграя дронів: ЗСУ показали ефектну роботу по ворогові (відео)

Наші бійці показали потужне відбиття ворожого штурму на околицях Авдіївки. Так, зграя ударних дронів накрила піхоту противника. Відпрацювала Revenge Group з 1-го мехбату Третьої штурмової бригади.

Кадри оприлюднила Третя окрема штурмова бригада.

ЗСУ показали ефектну роботу по ворогові

"Бійці розібрали вщент будівлі, у яких укривався ворог, наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський військовий відправив "на дембель" свого недбалого товариша по службі. Окупант під час стрілянини з РПГ у бік українських позицій "майстерно" вразив свого побратима реактивним струменем порохових газів через сопло гранатомета.

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