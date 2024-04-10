Когда США наконец-то окажут помощь Украине: Уолкер ответил

Уолкер не считает, что в предоставлении кредитов Украине есть что-то плохое. В то же время уверен, что и помимо кредитов США окажут непосредственную помощь, как и планировалось.

В течение следующих нескольких недель Украина может наконец получить финансовую поддержку от США, однако пока неясно, в какой форме изначально – как кредит или как помощь.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер в эфире телемарафона.

Уолкер не считает, что в предоставлении кредитов Украине есть что-то плохое. Он привел аналогию с ленд-лизом для Британии во время Второй Мировой войны.

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"Мы создали законодательство о ленд-лизе, мы дали им огромные ссуды, они купили наше вооружение, а потом мы простили кредиты. И это также возможно с Украиной... Я также не думаю, что это следует рассматривать как альтернативу предоставлению военной помощи, которая у нас законодательно предусмотрена. У нас предусмотрено бюджетом оказывать прямую помощь, не оставаясь в одиночестве. Мы должны делать и то, и другое", – говорит дипломат.

Уолкер уверен, что в конце концов Украина получит помощь.

"Поэтому, по моему мнению, скорее всего произойдет и в этот раз... В течение следующих нескольких недель у вас будет военная помощь, вероятно, оказана Украине, как помощь", – подытожил он.

Ранее республиканец Майкл Маккол заявил, что советник Байдена Джейк Салливан считает, что РФ может применить ядерное оружие, в том числе для удара по США, если Вашингтон предоставит Украине слишком много оружия.

Напомним, президент Байден запросил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США так и не принял решение о помощи Украине.

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