"Коли вбивав, думав про батьків": серійний вбивця проведе решту життя у скляній одиночній камері

68-річний серійний вбивця Роберт Модслі залишиться до кінця життя у скляній камері.

У Великій Британії 68-річний серійний вбивця Роберт Модслі помре в підземній скляній камері, оскільки отримав відмову про переведення його з одиночної камери у групову.

Про це повідомляє Daily Mail.

40 років сидить в одиночній камері

Роберт Модслі отримав довічне ув'язнення через вбивство знайомого. Перебуваючі у в'язниці, він вбив ще трьох в'язнів, які відбували покарання за розбещення дітей та вбивства. Після цього його визнали небезпечним для оточення і ув'язнили до скляної одиночної камери.

Останнє звернення Модслі про переведення до камери з іншими ув'язненнями відхилили і повідомили, що до кінця своїх днів він сидітиме в одиночній скляній камері у в'язниці Західного Йоркшира.

"Минулого місяця йому сказали ні, але він оскаржив це рішення і хотів провести Різдво в присутності інших людей. Але йому в останній раз просто сказали ні. Він не в порядку, і вони не можуть ризикувати тим, що він може зробити", - повідомив виданню інсайдер.

Тепер Модслі має дожити до кінця своїх днів у камері розміром 5,5 х 4,5 метри, яка була побудована спеціально для нього в 1983 році і захищена куленепробивним склом.

Щодня він проводить у камері 23 години, спить на бетонній плиті, користуючись туалетом і раковиною, прикрученими до підлоги. У нього також є стіл і стілець із прессованого картону.

Скоїв чотири вбивства

Модслі скоїв своє перше вбивство в 1974 році, йому було всього 21 рік. Він убив Джона Фаррелла в Wood Green London, після того, як той показав йому фотографії дітей, з яких він сексуально знущався.

Після вбивства він здався поліції, був визнаний неосудним і його відправили до лікарні Бродмур, де проживають найбільш жорстокі ув'язнені у Британії.

Перші кілька років Модслі, перебував за ґратами з іншими ув’язненими. Так одного разу з в'язнем Девідом Чізменом вони замкнулися у камері з розбещувачем дітей Девідом Френсісом у 1977 році. Вони замучили Френсіса до смерті.

У 1978 році Модслі задушив і зарізав 46-річного Солні Дарвуда, який був ув'язнений за вбивство своєї дружини. Він сховав тіло Дарвуда під ліжком, перш ніж проникнути в камеру 56-річного педофіла Білла Робертса, який вчинив сексуальне насильство над дівчинкою семи років.

Він ударив Робертса ножем, розколов йому череп імпровізованим кинджалом і розбив голову об стіну.

Пізніше його засудили до довічного ув'язнення з рекомендацією ніколи не виходити на свободу.

У 2000 році він благав суди дозволити йому померти, написавши в листі: "З якою метою тримають мене під замком 23 години на добу?"

Жахливе дитинство

Роберт народився в Ліверпулі у багатодітній родині, де було 12 дітей. Їх відправили до притулку.

Коли хлопчику виповнилося 8 років, батьки забрали його додому, де він регулярно зазнавав фізичного насильства.

"Все, що я пам'ятаю з дитинства, — це побиття. Якось мене замкнули в кімнаті на шість місяців і мій батько приходив тільки для того, щоб побити мене. Це відбувалося 4-6 разів на день. Він бив мене ціпками або різками. Колись він поламав гвинтівку 22 калібру об мою спину", - згадував Роберт.

Побиття тривали доки соціальні служби не забрали хлопця від батьків. У підлітковому віці він втік з дому і займався проституцією та став наркозалежним. Крім цього він кілька разів намагався вкоротити собі життя.

У результаті після кількох спроб самогубства він був змушений звернутися за допомогою до психіатра, якому розповів, що чує голоси, які кажуть йому вбити батьків.

Насильство у дитинстві залишило на психіці Роба глибокі шрами.

Його знамениті слова: "Коли я вбиваю, думаю про моїх батьків. Якби я вбив своїх батьків у 1970 році, то жодному з цих людей не довелося б померти. Якби я їх убив, я був би вільний і нічого у світі мене не турбувало б".

Нагадаємо, що у США прокуратура висунула звинувачення у вбивстві, яке було скоєне 25 років тому, ув'язненому Денні Гамільтону. На його причетність до злочину вказав аналіз ДНК.

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