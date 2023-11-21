Метеорит упав на автомобіль – фото пошкоджень

У Страсбурзі, Франція, на машину впав метеорит.

Про це повідомляє Metro.

У результаті, Renault Clio залишився з 50-сантиметровою дірою в даху та розбитим вікном. Місцеві мешканці викликали копів.

Власник авто і гадки не мав про інцидент. Чоловік був спантеличений, коли біля його дверей з'явилися співробітники служби екстреної допомоги і розповіли йому про те, що сталося.

"Я запитав їх: "Що відбувається?", Вони сказали мені: "Це складно, ось побачите". І я побачив", - поділився він.

Метеорит упав на авто / Фото: AFP

Капітан місцевої пожежної охорони Матьє Колобер розповів: "Після прибуття ми помітили відносно великий удар діаметром приблизно 50 сантиметрів, який пройшов через дах, днище кузова та паливний бак автомобіля".

Метеорит упав на авто / Фото: AFP

Слідчі підтвердили, що радіоактивності поки що не виявлено. Зазвичай метеорит містить лише невелику кількість радіоактивного матеріалу, тому цього й слід було очікувати.

Слідчі заявили, що не змогли знайти гаданий метеорит у машині. Однак поблизу вони виявили камінь.

Колобер сказав, що удар міг бути настільки сильним, що метеорит розпався. Утім, фізик-ядерник та експерт з метеоритів доктор Тім Грегорі сказав, що він не впевнений, що камінь має зіркове походження.

Він сказав: "Щоб зробити таку велику дірку, потрібен був би справжній камінь. Хімічні тести покажуть, чи є маленький камінь метеоритом, а якщо ні, то це неправильний метеорит".

Нагадаємо, через понад 100 років до бібліотеки повернули прострочену книжку. У виданні розповідається про культових композиторів.

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