Метеорит упав на автомобіль – фото пошкоджень

У цей момент власник авто спав вдома.
У Страсбурзі, Франція, на машину впав метеорит.
Про це повідомляє Metro.
У результаті, Renault Clio залишився з 50-сантиметровою дірою в даху та розбитим вікном. Місцеві мешканці викликали копів.
Власник авто і гадки не мав про інцидент. Чоловік був спантеличений, коли біля його дверей з'явилися співробітники служби екстреної допомоги і розповіли йому про те, що сталося.
"Я запитав їх: "Що відбувається?", Вони сказали мені: "Це складно, ось побачите". І я побачив", - поділився він.
Капітан місцевої пожежної охорони Матьє Колобер розповів: "Після прибуття ми помітили відносно великий удар діаметром приблизно 50 сантиметрів, який пройшов через дах, днище кузова та паливний бак автомобіля".
Слідчі підтвердили, що радіоактивності поки що не виявлено. Зазвичай метеорит містить лише невелику кількість радіоактивного матеріалу, тому цього й слід було очікувати.
Слідчі заявили, що не змогли знайти гаданий метеорит у машині. Однак поблизу вони виявили камінь.
Колобер сказав, що удар міг бути настільки сильним, що метеорит розпався. Утім, фізик-ядерник та експерт з метеоритів доктор Тім Грегорі сказав, що він не впевнений, що камінь має зіркове походження.
Він сказав: "Щоб зробити таку велику дірку, потрібен був би справжній камінь. Хімічні тести покажуть, чи є маленький камінь метеоритом, а якщо ні, то це неправильний метеорит".
Нагадаємо, через понад 100 років до бібліотеки повернули прострочену книжку. У виданні розповідається про культових композиторів.
Читайте також: