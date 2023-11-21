Через понад 100 років до бібліотеки повернули прострочену книжку – фото

Бібліотечна книжка, прострочена більш ніж на століття, нарешті повернулася на полиці бібліотеки США.

Про це пише Metro.

Примірник Titled Famous Composers було взято з публічної бібліотеки в Сент-Полі, штат Міннесота, ще 1919 року.

Книжку, де представлені такі композитори, як Бах і Моцарт, знайшли, коли хтось розбирав речі родича.

Джон Ларсон, координатор електронної бібліотеки, сумнівається, що книга повернеться в обіг через її тендітний стан, але очікує, що бібліотека збереже її.

Він сказав: "Дійшло до того, що це не просто стара книжка, це артефакт. Має трохи історії".

До бібліотеки повернули книжку через 100 років / Фото: AP

Ларсон також додав, що це найстаріша книжка, яку він коли-небудь бачив за 25 років роботи в бібліотеці.

"Бувало, що повертали книжки, які були взяті додому 20 або 30 років тому, але такого, щоб їх не було 100 років, ще не було", — сказав він.

Нагадаємо, найпопулярніший віскі у світі продано за рекордну суму. Напій витримували у бочці протягом 60 років.

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