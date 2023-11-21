Метеорит упал на автомобиль – фото повреждений

В Страсбурге, Франция, на машину свалился метеорит.

Об этом сообщает Metro.

В результате Renault Clio остался с 50-сантиметровой дырой в крыше и разбитым окном. Местные жители вызвали копов.

Владелец авто и не догадывался об инциденте. Мужчина был озадачен, когда у его двери появились сотрудники службы экстренной помощи и рассказали ему о случившемся.

"Я спросил их: "Что происходит?", они сказали мне: "Это сложно, вот увидите". И я увидел", — поделился он.

Метеорит упал на авто / Фото: AFP

Капитан местной пожарной охраны Матье Колобер рассказал: "По прибытии мы заметили относительно большой удар диаметром примерно 50 сантиметров, который прошел через крышу, днище кузова и топливный бак автомобиля".

Метеорит упал на авто / Фото: AFP

Следователи подтвердили, что радиоактивности пока не обнаружено. Обычно метеорит содержит только небольшое количество радиоактивного материала, поэтому этого и следовало ожидать.

Следователи заявили, что не смогли найти предполагаемый метеорит в машине. Однако вблизи они обнаружили камень.

Колобер сказал, что удар мог быть настолько сильным, что метеорит распался. Впрочем, физик-ядерщик и эксперт по метеоритам доктор Тим Грегори сказал, что он не уверен, что камень имеет звездное происхождение.

Он сказал: "Чтобы сделать такую большую дыру, потребовался бы настоящий камень. Химические тесты покажут, есть ли маленький камень метеоритом, а если нет, то это неправильный метеорит".

Напомним, спустя более 100 лет в библиотеку вернули просроченную книгу. В издании рассказывается о культовых композиторах.

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