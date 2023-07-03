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МВС Росії оголосило в розшук ексголову СБУ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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1569
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МВС Росії оголосило в розшук ексголову СБУ

Фото: УНІАН

Василь Грицак очолював СБУ від липня 2015-го до кінця травня 2019 року.

У МВС Росії оголосили в розшук колишнього голову Служби безпеки України Василя Грицака.

Про це повідомляє прокремлівське видання.

Зазначається, що Грицак "розшукується за статтею КК".

Як відомо, Грицак очолював СБУ від липня 2015-го до кінця травня 2019 року.

Нагадаємо, колишнього голову Служби безпеки України, генерала армії Василя Грицака переведено з військової служби в запас СБУ. Таке рішення ухвалив 27 грудня президент Володимир Зеленський.

Василь Грицак перебував на посаді голови СБУ від 2 липня 2015 року. 2019-го він написав заяву про звільнення, але нардепи не проголосували за це. Його звільнення з посади голови Служби безпеки України Рада підтримала лише 29 серпня. На посаді його замінив Іван Баканов.

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Дата публікації
Перегляди
1569
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