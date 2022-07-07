Чим корисні кабачки, кому вони протипоказані

Молоді кабачки в народі часто називають природними ліками. За кількістю корисних властивостей, кабачок порівнюють з огірком або зеленим листковим салатом. Корисні властивості кабачків використовують у найрізноманітніших сферах. Навіть у косметології насіння кабачків активно застосовують у складі кремів, не кажучи про народну медицину. Чим корисний кабачок, а кому він протипоказаний, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Користь кабачків

Вживання кабачків не викликає подразнення шлунку та кишківника, тому вони корисні для людей, що мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Кабачок можна вживати навіть під час загострення проблем з травленням, коли потрібна медична дієта. Кабачок містять калій, який потрібен для роботи серцевого м’яза, а також при відновленні після хвороб. Кабачки рекомендують вживати при гіпертонії. Кабачки корисні при захворюваннях печінки. Сік кабачків здатен заспокоїти нервову систему, адже він містить важливе для її здоров’я поєднання вітаміну В6 і магнію. Кабачки – чудовий сечогінний засіб, добре допомагає при набряках. Кабачок має протиалергічні властивості. Цукор та мікроелементи, які міститься в кабачках, корисні для діабетиків. А властивість кабачків, що сприяє виведенню з організму надлишок солі, корисна при артритах. Регулярне вживання кабачків, допомагає покращити роботу суглобів. 100 г кабачка забезпечують денну потребу організму у кремнії. Цей компонент бере участь у виробленні колагену в організмі. Колаген відповідає за пружність шкіри та здоров’я суглобів. Ще одна перевага і користь кабачків – вміст кобальту. Цей мікроелемент бере участь в обміні речовин і синтезі амінокислот, а також потрібен для здоров’я підшлункової залози. Кабачок - хороший очисний засіб, щоб звільнити організм від шлаків, достатньо, протягом тижня, кожен день вживати 200 г кабачків. Кабачок виводить зайву рідину з організму, допомагає жінкам боротися з такою проблемою, як целюліт. Кабачок є одним з популярних дієтичних низькокалорійних продуктів - у 100 грамів кабачків всього лише 24 кілокалорії.

Користь кабачків для жінок

Кабачок позитивно впливає на репродуктивну систему, покращує роботу яєчників, зменшує запальні процеси в органах малого таза зменшує біль під час критичних днів. Жінкам, які страждають під час менопаузи від перепадів настрою, вживання кабачків допоможе нормалізувати стан організму, підвищить гемоглобін.

Кабачок - користь для чоловіків

Для репродуктивної системи чоловіків кабачок теж не мнеш корисний Він нормалізує потенцію, підвищує рівень тестостерону, повертає чоловічу силу, допомагає уникнути багатьох урологічних проблем.

Користь кабачка для вагітних та дітей

Кабачок містить практично все, що потрібно для здоров'я дитини та майбутньої матері. Вітамін А відповідає за формування всіх органів та систем дитини, вітаміни групи B впливає на розвиток центральної нервової системи плода, покращує нервову систему дитини. Вітамін С - зміцнює імунну систему, допомагає боротися з вірусами. Кальцій - покращує стан зубів, нігтів і волосся. Калій і натрій нормалізують водний баланс і виводять зайву рідину, що зазвичай актуально для вагітних. Магній - зміцнює серцево-судинну систему. Пектин, який міститься в кабачку, позитивно впливає на роботу кишківника, покращуючи його перистальтику. Для дітей, які в ранньому віці часто страждають запорами, кабачок потрібно регулярно додавати в щоденний раціон.

Шкода і протипоказання кабачка

Цей корисний продукт природи практично не має протипоказань.

Бажано проконсультуватись з лікарем при хворобах нирок (бо цей овоч має легкі сечогінні властивості, а при хворобах сечовидільної системи така властивість не завжди корисна). Якщо у вас камені в нирках або жовчному - сік з кабачків пити не можна.

Не варто споживати сирі кабачки при гастритах і виразках (термічно оброблені – можна). Не варто зловживати кабачками при схильності до послаблень, а при діареї взагалі забудьте про кабачки - в них багато клітковини, яка погіршить ситуацію.

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