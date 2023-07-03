МВД России объявило в розыск экс-председателя СБУ

Василий Грицак возглавлял СБУ с июля 2015 года до конца мая 2019 года.

В МВД России объявили в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Об этом сообщает прокремлевское издание.

Отмечается, что Грицак "разыскивается по статье УК".

Как известно, Грицак возглавлял СБУ с июля 2015 года до конца мая 2019 года.

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Напомним, бывший глава Службы безопасности Украины, генерал армии Василий Грицак переведен с военной службы в запас СБУ. Такое решение принял 27 декабря президент Владимир Зеленский.

Василий Грицак состоял в должности главы СБУ от 2 июля 2015 года. В 2019 он написал заявление об увольнении, но нардепы не проголосовали за это. Его освобождение от должности председателя Службы безопасности Украины поддержал Совет только 29 августа. В должности его заменил Иван Баканов.

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