На кого ще планує напасти Путін: думка Портникова

Усім колишнім радянським республікам загрожує небезпека одна й та сама – небезпека бути окупованими й анексованими. І війна Росії проти України – це лише перший етап виконання великого плану зі знищення державності колишніх радянських республік.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников.

"Ідея анексії всіх колишніх радянських республік є ідеєю російського політичного керівництва, яка не надто приховується від наближених. Захар Прилєпін просто сказав те, про що думають у кремлівських кабінетах, видав уже затверджені плани. Приблизно так, як очільник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під час пам’ятного засідання ради безпеки Росії напередодні вторгнення до України, на якому обговорювалося питання так званої незалежності Донецької й Луганської народних республік, заявив, що підтримує їхнє приєднання до Росії. Володимиру Путіну, що головував на тому засіданні, довелося зупинити Наришкіна та зазначити, що питання про приєднання не розглядається – розглядається питання про визнання незалежності. А за кілька місяців РФ анексувала Донбас... Коли ми говоримо про відновлення так званої історичної Росії в межах Радянського союзу 1991 року, то в межах цього колишнього Радянського союзу були не лише Україна і Білорусь – Казахстан і Узбекистан також були", - зазначив експерт.

"Тому всім колишнім радянським республікам загрожує небезпека одна й та сама – небезпека бути окупованими й анексованими. І війна Росії проти України – це лише перший етап виконання великого плану зі знищення державності колишніх радянських республік. Або, якщо говорити мовою чекістів, з виправлення так званої помилки 1991 року, тобто руйнування Радянського союзу й проголошення суверенітету колишніх радянських республік. Немає жодних сумнівів, що Москва розмірковує над тим, як знищити державність сусідів і повернутися до моделі союзної держави", - додав Портников.

Нагадаємо, російський пропагандист і військовий злочинець Захар Прилєпін запропонував Кремлю захопити країни колишнього СРСР, зокрема Узбекистан. Після скандальної заяви Прилепіна посла Росії Олега Мальгінова викликали до МЗС Узбекистану. Своєю чергою, посол Росії цинічно заявив, що в РФ нібито "ніколи не ставилися під сумнів суверенітет, незалежність і територіальна цілісність Республіки Узбекистан".

Читайте провідні новини: