На кого еще планирует напасть Путин: мнение Портникова

Всем бывшим советским республикам угрожает опасность одна и та же – опасность быть оккупированными и аннексированными. И война России против Украины – это только первый этап выполнения крупного плана по уничтожению государственности бывших советских республик.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников.

"Идея аннексии всех бывших советских республик является идеей российского политического руководства, которая не слишком скрывается от приближенных. Захар Прилепин просто сказал то, о чем думают в кремлевских кабинетах, издал уже утвержденные планы. Подобно тому, как руководитель службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин под время памятного заседания совета безопасности России накануне вторжения в Украину, на котором обсуждался вопрос так называемой независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил, что поддерживает их присоединение к России, председательствующему на этом заседании Путину пришлось остановить Нарышкина и отметить, что вопрос о присоединении не рассматривается – рассматривается вопрос о признании независимости... А через несколько месяцев РФ аннексировала Донбасс... Когда мы говорим о восстановлении так называемой исторической России в рамках Советского союза 1991 года, то в рамках этого бывшего Советского союза были не только Украина и Беларусь – Казахстан и Узбекистан тоже были", — отметил эксперт.

"Поэтому всем бывшим советским республикам грозит опасность одна и та же – опасность быть оккупированными и аннексированными. И война России против Украины – это лишь первый этап выполнения крупного плана по уничтожению государственности бывших советских республик. Или, если говорить на языке чекистов, по исправлению так называемой ошибки 1991 года, то есть разрушение Советского союза и провозглашение суверенитета бывших советских республик. Нет никаких сомнений, что Москва рассуждает о том, как уничтожить государственность соседей и вернуться к модели союзного государства", — добавил Портников.

Напомним, российский пропагандист и военный преступник Захар Прилепин предложил Кремлю захватить страны бывшего СССР, в частности, Узбекистан. После скандального заявления Прилепина посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана. В свою очередь, посол России цинично заявил, что в РФ якобы "никогда не подвергались сомнению суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".

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