На відомий агрегатор Booking.com подали до суду: у чому причина

Готелі Європи судяться з Booking.com / © iStock

Реклама

Понад 10 тисяч готелів по всій Європі об’єдналися у колективний позов проти відомого онлайн-сервісу Booking.com, вимагаючи компенсації за нібито антимонопольні порушення, які тривали протягом 20 років.

Про це пише видання The Economic Times.

Цей судовий процес розпочався після рішення Європейського суду юстиції (ECJ) у 2024 році, яке визнало незаконними так звані «умови найкращої ціни», що застосовувала платформа.

Реклама

Ці умови забороняли готелям пропонувати дешевші тарифи на інших платформах або власних сайтах. Європейський суд постановив, що такі практики обмежують конкуренцію і порушують антимонопольне законодавство.

Після впровадження Європейським Союзом у 2024 році Акта про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA) подібні умови були скасовані у країнах Європейської економічної зони.

Позов проти Booking.com очолює організація Hotel Claims Alliance, а слухання відбуваються у Нідерландах, де розташована штаб-квартира Booking.com. Позов підтримують понад 30 національних готельних асоціацій, серед яких Німецька готельна асоціація (IHA) та Італійська Федерація готелів Federalberghi, а також координаційну роль виконує Європейський готельний альянс Hotrec.

«Європейські готельєри довго страждали від несправедливих умов та надмірних витрат», — заявив Олександрос Васілікос, президент Hotrec. — «Зловживання на цифровому ринку більше не будуть терпітися готельною індустрією Європи».

Реклама

Позов передбачає вимогу компенсації за період з 2004 по 2024 роки. Готельєри стверджують, що колишні умови Booking.com щодо цін обмежували конкуренцію та заважали їм залучати гостей через прямі канали бронювання.

За словами виконавчого директора IHA Маркуса Люте, «колективний позов отримав величезну підтримку», тому термін реєстрації учасників було продовжено до 29 серпня.

Попри суперечки, багато готелів і досі покладаються на Booking.com для залучення гостей і підвищення видимості своїх пропозицій. Спільне дослідження Hotrec та Університету прикладних наук і мистецтв Західної Швейцарії Вале показало, що у 2023 році Booking Holdings контролювала 71% європейського ринку онлайн-бронювань готелів, а у Німеччині цей показник сягнув 72,3%. За той же період прямі бронювання у Німеччині впали більш ніж на 8%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейська комісія оголосила, що від 12 жовтня 2025 року розпочнеться поетапне впровадження нової системи в’їзду до країн Євросоюзу для громадян третіх країн.