На известный агрегатор Booking.com подали в суд: в чем причина

Отели Европы судятся с Booking.com / © iStock

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Более 10 тысяч отелей по всей Европе объединились в коллективный иск против известного онлайн-сервиса Booking.com, требуя компенсации за якобы антимонопольные нарушения, которые продолжались в течение 20 лет.

Об этом пишет издание The Economic Times

Этот судебный процесс начался после решения Европейского суда юстиции (ECJ) в 2024 году, которое признало незаконными так называемые «условия лучшей цены», которые применяла платформа.

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Эти условия запрещали отелям предлагать более дешевые тарифы на других платформах или собственных сайтах. Европейский суд постановил, что такие практики ограничивают конкуренцию и нарушают антимонопольное законодательство.

После внедрения Европейским Союзом в 2024 году Акта о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) подобные условия были отменены в странах Европейской экономической зоны.

Иск против Booking.com возглавляет организация Hotel Claims Alliance, а слушания проходят в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Booking.com. Иск поддерживают более 30 национальных гостиничных ассоциаций, среди которых Немецкая гостиничная ассоциация (IHA) и Итальянская Федерация отелей Federalberghi, а также координационную роль выполняет Европейский гостиничный альянс Hotrec.

«Европейские отельеры долго страдали от несправедливых условий и чрезмерных расходов», — заявил Александрос Василикос, президент Hotrec. — «Злоупотребления на цифровом рынке больше не будут терпеть гостиничной индустрией Европы».

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Иск предусматривает требование компенсации за период с 2004 по 2024 годы. Отельеры утверждают, что прежние условия Booking.com по ценам ограничивали конкуренцию и мешали им привлекать гостей через прямые каналы бронирования.

По словам исполнительного директора IHA Маркуса Люте, «коллективный иск получил огромную поддержку», поэтому срок регистрации участников был продлен до 29 августа.

Несмотря на споры, многие отели до сих пор полагаются на Booking.com для привлечения гостей и повышения видимости своих предложений. Совместное исследование Hotrec и Университета прикладных наук и искусств Западной Швейцарии Вале показало, что в 2023 году Booking Holdings контролировала 71% европейского рынка онлайн-бронирования отелей, а в Германии этот показатель достиг 72,3%. За тот же период прямые бронирования в Германии упали более чем на 8%.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейская комиссия объявила, что с 12 октября 2025 года начнется поэтапное внедрение новой системы въезда в страны Евросоюза для граждан третьих стран.