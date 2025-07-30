В ЄС восени стартує нова система в’їзду: що потрібно знати

Паспорт / © pixabay.com

Реклама

Європейська комісія оголосила, що з 12 жовтня 2025 року розпочнеться поетапне впровадження нової системи в’їзду до країн Євросоюзу для громадян третіх країн.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Нова система передбачає цифровий облік перетину кордону громадянами, які подорожують до 29 держав ЄС з метою короткострокового перебування. Вона збирає біометричні дані, такі як відбитки пальців та фото обличчя, поступово замінюючи традиційне штампування паспортів.

Реклама

Цей інноваційний інструмент допоможе оновити систему контролю на зовнішніх кордонах Євросоюзу, надаючи точну інформацію про перетини, виявляючи осіб із порушенням термінів перебування чи підробленими документами. Система також сприятиме боротьбі з нелегальною міграцією та підвищить рівень безпеки. Завдяки автоматизованим перевіркам подорожі стануть швидшими і комфортнішими, а персональні дані мандрівників залишаться надійно захищеними відповідно до європейських стандартів конфіденційності.

Запуск системи відбуватиметься поетапно протягом шести місяців, починаючи з жовтня 2025 року. Прикордонні служби поступово почнуть реєструвати біометричні дані іноземців, що перетинають кордон. Такий поступовий підхід дасть можливість країнам-членам адаптуватися до нових вимог, а транспортному сектору й мандрівникам — звикнути до нових правил.

Система EES є частиною більш широкої ініціативи «Розумні кордони» Європейського Союзу, куди також входить система електронної авторизації подорожей ETIAS і розширене застосування автоматизованих систем контролю.

Нагадаємо, Раніше ми писали про те, що до весни наступного року в Євросоюзі планують впровадити системи EES та ETIAS. Це означатиме, що мандрівникам з країн, які мають безвізовий режим, доведеться сплачувати збір у 7 євро кожні три роки для авторизації своїх поїздок.

Реклама