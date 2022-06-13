Netflix анонсував продовження “Гри в кальмара”

"Гра в кальмара" / Фото: скриншот з відео

У другому сезоні одного з найпопулярніших серіалів 2021 року будуть щонайменше декілька уже знайомих глядачам героїв.

Компанія Netflix готує другий сезон популярного серіалу “Гра в кальмара”, знятого корейським режисером Хван Дон Хеком.

Про це йдеться в його повідомленні на сайті Netflix.

“Минулого разу знадобилося 12 років, щоб втілити в життя перший сезон "Гри в кальмара". Але знадобилося 12 днів, щоб "Гра в кальмара" стала найпопулярнішим серіалом Netflix”, - написав режисер, сценарист і виконавчий продюсер серіалу Хван Дон Хек.

Режисер розповів, що у другому сезоні глядачі зможуть побачити декількох героїв з першого сезону, зокрема, Сон Гі Хуна — головного героя серіалу.

У продовженні історії буде і фронтмен гри, а також, можливо, чоловік, який був вербувальником гравців для нової гри. А ще глядачі познайомляться з бойфрендом механізованої ляльки з першого сезону.

Коли саме другий сезон з’явиться на екранах, Дон Хек не уточнив, але зазначив, що цей момент “уже наближається”.

Як відомо, серіал “Гра в кальмара” став одним із найпопулярніших у 2021 році.

Нагадаємо, Зірка гучного серіалу "Гра в кальмара", 27-річна Чон Хо Йон, з'явилася на обкладинці корейської версії журналу Elle, присвяченій Україні.

Про що серіал "Гра в кальмара" і в чому секрет його успіху

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