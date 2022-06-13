13 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

13 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

13 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

13 червня 2022 року – понеділок. 110-й день війни Росії проти України. 164-й день року. Яке сьогодні, 13 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 червня - День визволення Маріуполя від російських окупантів. Саме цього дня 2014 року українським військом була здійснена операція, внаслідок якої російські окупанти втратили контроль за містом Маріуполь. На жаль, 2022 року агресор знову окупував героїчне місто. Та ми віримо, що ЗСУ зможуть знову відбити Маріуполь, який завжди був і є частиною України.

Також 13 червня - День працівників текстильної та легкої промисловості. Щорічно припадає на другу неділю червня. Головна мета дня - подякувати працівникам за їх старанну працю, завдяки якій українці можуть купувати товари українського виробництва високої якості.

А ще 13 червня - Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Дата була встановлена Організацією Об'єднаних Націй 2015 року. Альбінізм є вродженим дефектом, котрий полягає у частковій чи повній втраті пігментації шкіри, очей, волосся.

13 червня - День швейної машинки. Саме цього дня 1790 року у Великобританії була запатентована швейна машинка. Цей винахід став дуже важливим для текстильної промисловості, а сам пристрій свого часу був в кожному домі.

Також 13 червня - День народження шпильки. Саме цього дня 1825 року американець Волтер Хант запатентував шпильку. Цю новацію світ відразу сприйняв гарно і її використовують навіть сьогодні.

13 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

13 червня - день пам'яті апостола Єрмія та мученика Єрмея / Фото: Pexels

13 червня в церковному календарі – день пам'яті апостола Єрмія та мученика Єрмея. Про життя святого Єрмія відомо зовсім мало. Про нього згадується в посланні апостола Павла до римлян. Єрмій був єпископом в Филипопол та зробив чимало благочестивих справ. Святий мученик Єрмей жив в Кападокії та був старим заслуженим воїном. Постраждав за свою віру в Христа за часів правління Антоніна.

Пам’ятні дати 13 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 13 червня:

1589 рік — англійські пірати під проводом Френсіса Дрейка здійснюють морський напад на Лісабон;

1892 рік — у Києві запускають для пасажирів електричний трамвай;

1895 рік — у Французькій республіці проходять перші у світі автомобільні гонки (середня швидкість автомобілів близько 24 км/год);

1919 рік — біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстрілюють державного секретаря земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину;

1971 рік — газета "Нью-Йорк Таймс" починає публікувати документи Пентагону про історію втручання США у в'єтнамську війну;

1983 рік — на ринок у США надходить перший серійний мобільний телефон;

1983 рік — американський космічний зонд "Піонер-10" перетинає орбіту Нептуна і стає першим витвором людини, який покидає межі Сонячної системи;

2000 рік — президент Італії Карло Адзеліо Чампі милує 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який 1981 року вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II;

2014 рік — українські війська визволяють місто Маріуполь від проросійських терористів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 червня

Які сьогодні іменини: Борис, Філіп, Роман, Микола, Христина.

13 червня народилися:

1874 рік — український письменник і громадський діяч Марко Черемшина (Іван Семанюк);

1886 рік — український військовий діяч Іван Вовчук;

1894 рік — українсько-американський психіатр, один із засновників дитячої психіатрії Лео Каннер.

Погода на 13 червня

13 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +19 вночі. У Львові +26 вдень та +13 вночі. У Харкові +29 вдень та +18 вночі. В Одесі +29 вдень та +20 вночі.