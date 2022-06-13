Астрологічний прогноз на 13 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для початку будь-якої справи, тому важливі проєкти краще перенести. Велика ймовірність неправильних рішень та необачних вчинків, про які згодом доведеться пошкодувати, тому бажано утримувати себе від таких дій.

Символ дня: Шакал – крилатий посередник між Ізидою та Озірісом.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: смарагд, агат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без наслідків, тому за їхній результат можна не турбуватися.

Сни дня: сни нинішньої місячної доби часто бувають пророчими – щоправда, збуваються вони не «близько до тексту», тому необхідно ретельно їх аналізувати.

Афоризм дня: «Якщо хочеш підкорити собі все, підкорися розуму» (Артур Шопенгауер).

Геометрична фігура дня: овал.

Ангел-охоронець дня: Фаред – виконує бажання і матеріалізує думки, тому необхідно бути обережним як у першому, так і в другому випадку.

Магія і містика дня: можна читати духовні та езотеричні книжки: навіть, будучи ретельно вивченими, вони відкриються з нового боку.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — велика ймовірність серйозного програшу.

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