24 лютого почалася світова війна, яка буде розширюватися, а РФ буде в ній розромлена - історик

24 лютого почалася світова війна, яка буде розширюватися, а РФ буде в ній розромлена - історик

Американський історик російського походження Юрій Фельштинський вважає, що Російська Федерація на сьогодні є головною та єдиною загрозою в Європі.

На його думку, 24 лютого розпочалася світова війна, яка буде розширятися. Він впевнений, що у цій війні Росія буде розгромлена повністю.

Таку думку Юрій Фельштинський висловив у розмові з російським адвокатом та правозахисником Марком Фейгіним у неділю, 12 червня.

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"Прийшла пора усім розмовляти відверто, який полягає в тому, що Росія є на сьогодні головною та єдиною загрозою в Європі. Вона є ворогом усього цивілізованого світу. І 24 лютого, що я вже неодноразово говорив, розпочалася не просто російсько-українська війна, а - світова, яка буде розширюватися, в результаті чого РФ буде розгромлена. Питання лише у часі та ціні", - вважає історик.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Валерій Отставних заявив, що в Російській Федерації не можуть повторитися революційні події, які відбулися в Україні 2014 року. На його думку, причина - нинішня внутрішня ситуація країни-агресорки.

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