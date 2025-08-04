Німецькі вчені ідентифікували нового "морського монстра" з юрського періоду: який вигляд має

Реконструкція життя Plesionectes longicollum (interestingengineering) / © соцмережі

Реклама

Палеонтологи з Німеччини відкрили раніше невідомий вид плезіозавра — стародавньої морської рептилії, що жила в океанах 183 мільйони років тому. Відкриття зробили, досліджуючи майже повний скелет, який був знайдений ще в 1978 році, але десятиліттями чекав на своє вивчення.

Про це пише Interesting Engineering.

Історія знахідки та її значення

Скам’янілість, що належала молодій особині, виявили в кар’єрі на південному заході Німеччини. Вона зберігалася в колекціях музею, поки дослідники Свен Сакс і доктор Даніель Мадзіа не провели всебічний анатомічний аналіз і не визначили її як унікальний вид.

Реклама

Новий вид назвали Plesionectes longicollum, що перекладається як «майже плавець з довгою шиєю». Цей екземпляр є особливо цінним, оскільки зберіг також залишки м’яких тканин.

Скелет Plesionectes у Державному музеї природи Штутгарта. Фото: interestingengineering. / © із соцмереж

За словами науковців, цей плезіозавр є найстарішим зразком, знайденим у цьому регіоні. Його існування припало на ранній тоарський період, коли в океанах Землі відбувалися значні екологічні зміни, зокрема, різке падіння рівня кисню. Ці події призвели до масового вимирання, але водночас створили ідеальні умови для збереження скам’янілостей, подібних до цієї.

«Морські монстри» та еволюція

Плезіозавроїди, яких часто називають «морськими монстрами», були довгошиїми м’ясоїдними рептиліями, що співіснували з динозаврами. Вони вимерли понад 100 мільйонів років тому.

Знахідка Plesionectes longicollum є ключовою для розуміння еволюції морської екосистеми в цей критичний період. Подальше вивчення скам’янілості може допомогти науковцям розібратися, як морське життя адаптувалося до глобальних змін довкілля. Наразі екземпляр є частиною колекції Державного музею природознавства Штутгарта.

Реклама

Нагадаємо, вчені вперше задокументували біогеографічну межу, що розділяє два типи медуз в океані. Хоча вони генетично схожі, одна форма не виходить за межі північних широт, що може бути пов’язано із захистом від хижаків і екологічними умовами.