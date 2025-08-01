Patriot / © Getty Images

Реклама

Міністерство оборони Німеччини найближчими днями поставить Україні дві системи Patriot — після досягнення угоди зі США про те, що Берлін першим отримає нові системи у відповідь.

Про це пише Reuters.

«Під час переговорів на рівні НАТО щодо підтримки України додатковими системами Patriot Німеччина від самого початку заявила про свою готовність надати компоненти системи. Передумовою було те, що американський виробник, своєю чергою, якомога швидше поставить нові системи Patriot, щоб ми могли продовжувати виконувати наші зобов’язання перед НАТО. Це зобов’язання з боку США діє», — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Реклама

У Міноборони Німеччині уточнили, що додаткові компоненти системи будуть передані Україні за два-три місяці.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше повідомив, що його уряд узгоджує зі Сполученими Штатами постачання систем протиповітряної оборони Patriot до України.

11 травня Конгрес США схвалив дозвіл на експорт від Німеччини до України 125 артилерійських далекобійних боєприпасів та 100 ракет для комплексів ППО Patriot.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна отримала підтвердження на три системи Patriot з 10 необхідних.

Реклама

«Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія — одна. Наразі ми працюємо з нідерландськими партнерами, щоб забезпечити ці 10», — сказав Зеленський.