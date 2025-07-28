Відкриття, що змінює уявлення про походження життя: вчені знайшли "пенісного черв'яка"

Вчені знайшли унікальні скам’янілості

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Вчені з Кембриджського університету зробили сенсаційне відкриття у Великому Каньйоні, що може докорінно змінити уявлення про походження складного життя на Землі. Дослідники виявили сотні мікроскопічних скам’янілостей, серед яких — дивний «пенісний черв’як» та інші м’якотілі істоти, що жили близько 500 мільйонів років тому.

Про це пише Daily Mail.

Знахідки, виявлені глибоко в стінах каньйону в Арізоні, кидають виклик усталеній теорії про те, що раннє складне життя еволюціонувало виключно в суворих умовах з дефіцитом кисню. Натомість, ці виключно збережені скам’янілості були знайдені у спокійному, багатому на кисень морському середовищі. Зазвичай органічні рештки розкладаються надто швидко для скам’яніння.

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«Зона Златовласки» для еволюції

Провідний автор дослідження, Джованні Муссіні, докторант з наук про Землю Кембриджського університету, пояснює, що територія Великого Каньйону в той період була справжньою «зоною Златовласки» — ідеальні умови для розвитку життя.

«На той час це була найкраща нерухомість на Землі. У вас було достатньо їжі, достатньо світла та ідеальна глибина. Саме тут еволюція справді запрацювала», — зазначає Муссіні.

Ці знахідки підтверджують важливу ідею: живі істоти змінюються не лише через природу, а й щоб бути кращими за інших. Скам’янілості цих м’яких тварин знайшли в шарі глини, який називається формація Яскравий Ангел. Це місце вже відоме завдяки іншим знахідкам з кембрійського періоду.

Неймовірна деталізація та нові види

У кембрійську епоху, коли більшість основних груп тварин тільки починали з’являтися, регіон Великого Каньйону розташовувався поблизу екватора. Він був вкритий мілководним (приблизно 40-50 метрів глибиною) морем з високим рівнем кисню та великою кількістю поживних речовин. Вчені припускають, що фотосинтезуючі мікроби сприяли ще більшому насиченню води киснем, створюючи оптимальні умови для процвітання складних форм життя.

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Команда виявила понад 1500 мікроскопічних скам’янілостей, серед яких:

Креветки з кінцівками для фільтрації води.

Молюски з ланцюжками зубів.

Дивні черв’яки з довгими розгалуженими ротовими апаратами.

Вчені особливо вивчали маленькі вуглецеві скам’янілості (SCF). Це дуже дрібні залишки тварин без панцирів чи кісток. Зазвичай такі істоти не зберігаються в історії Землі. Але тут мулисте морське дно чудово їх зберегло. Це дозволило побачити неймовірні деталі. Наприклад, вчені побачили крихітні зуби у схожих на креветок істот та ніжні ряди зубів у молюсків.

Маленькі вуглецеві скам’янілості (SCF). Автор: Science Advances. / © dailymail.co.uk

«Це абсолютно новий погляд на життя кембрійського періоду», — підкреслив Муссіні. — «Ми бачимо частини тварин, які майже ніколи не зберігаються».

Серед знайдених істот — Kraytdraco spectatus, або «пенісний черв’як», якого виявили у 967 екземплярах серед 1539 скам’янілостей одного виду. Цей черв’як мав гнучкий трубкоподібний рот із сотнями зубів, схожих на крихітні щіточки. При довжині від 3,8 до 10 см, Kraytdraco був однією з найбільших і, ймовірно, найдомінантніших тварин у своєму середовищі. На відміну від хижаків, цей черв’як, ймовірно, живився, зішкрібаючи сміття та фільтруючи їжу з ґрунту. Його тіло було адаптовано для ефективного збору та сортування їжі, що свідчило про достатній доступ до енергії для розвитку складних органів та інструментів.

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На фото — реконструкція того, як колись виглядав «пенісний черв’як». Автор: Rhydian Evans. / © dailymail.co.uk

Переосмислення Кембрійського вибуху

Ці знахідки показують, що види мали складні органи та особливості, які раніше вважалися такими, що еволюціонували повільно та лише в складних умовах. Професор Ерік Сперлінг зі Стенфордського університету підтверджує, що поява хижаків могла спричинити «ескалацію перегонів озброєнь», що призвело до «вибухової появи різних способів ведення бізнесу» у тваринному світі.

Вчені досі намагаються з’ясувати причини Кембрійського вибуху — періоду, коли вперше з’явилася більшість основних груп тварин. Найбільш поширена ідея полягає в тому, що близько 550 мільйонів років тому рівень кисню в атмосфері Землі почав зростати. Це дозволило тваринам ефективніше перетворювати їжу на енергію, що дало їм поштовх до руху, росту та полювання.

Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, підкреслює потенціал Великого Каньйону як одного з найважливіших місць для вивчення походження складного життя на Землі. Якщо навіть невелика частина його 446-кілометрового та майже 2-кілометрового каньйону містить такий рівень збереження скам’янілостей, це може відкрити безпрецедентні можливості для палеонтології.

Нагадаємо, вчені розповіли про унікального павука Trichonephila clavipes, який створює павутину з «золотистого» шовку. Цей павук не плете нитки з справжнього золота, але його павутина має яскраво-жовтий колір, що виглядає ніби з дорогоцінного металу.

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