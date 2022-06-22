Путін збирається підписати угоду з Лукашенком і Януковичем - військовий експерт

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що під час візиту до Білорусі Путін ймовірно схилятиме Лукашенка підписати тристоронню угоду, в яку можуть втягнути і президента-втікача Януковича.

Крім того, за словами експерта, загроза наступу з Білорусі досі існує. А Путін, своєю чергою, намагатиметься "дотиснути" Лукашенка відкрити ще один фронт війни в Україні.

Про це Жданов сказав в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Є реальна загроза. Її не можна списувати з рахунків. Розуміючи загальну парадигму, в якій діє Лукашенко, видно неозброєним оком, що він діє за ринципом "Я не готовий, але я готуюсь". Він вживає заходів з підготовки своєї армії до війни, до розгортання. Тому нам потрібно уважно слідкувати за його майбутньою поведінкою - що він робитиме з резервістами: їх відправлять після навчань додому чи на полігон проходити бойове злагодження і готуватися до застосування за призначенням", - каже експерт.

Жданов переконаний, що під час зустрічі Путіна з Лукашенком президент РФ намагатиметься "дотиснути" самопроголошеного білоруського очільника, аби той все ж вступив у війну і віддав наказ для збройних сил Білорусі наступати. Крім того, з’явилось нове питання для обговорення - Білорусь також відмовилася платити Росії за енергоносії в рублях.

"Я думаю, що має вистачити його (Лукашенка - ред.) хитрості і досвіду. Він 20 років водить Путіна за носа і 20 років він створює з Путіним спільну державу. Ми вже збилися з рахунку скільки підписано спільних програм по інтеграції Білорусі в Росію. І досі угода про "союзну державу" не підписана. До речі, і такий варіант розглядається. Ймовірно, Путін схилятиме Лукашенка підписати якусь тристоронню угоду. Туди можуть втягнути ще й Януковича", - заявив експерт.

Нагадаємо, білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною й деякими країнами Євросоюза, а також облаштовують фортифікаційні споруди.

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