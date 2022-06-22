"Коник має вивести душу": у Києві по-козацьки попрощались із легендарним комбатом Олегом Куциним

22 червня у Києві попрощалися з легендарним комбатом Олегом Куциним, який загинув під Ізюмом. Поховали воїна на Байковому цвинтарі за козацькою традицією.

Олег Куцин - єдиний в Україні лейтенант, що командував батальйоном, який сам і створив.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Труну з героєм на Майдані на колінах зустріли сотні людей. Олег Куцин на псевдо Кум жив у Закарпатті, але в 2013 одним з перших пішов на Майдан. 20 лютого на Інститутській бився та витягав поранених. Врятував тоді вісьмох людей. Згодом він скаже, що Майдан був порятунком для України.

"Якщо би не було, Україна як держава, на мою думку занепадала і ми би рано чи пізно опинились в Росії, Майдан зрушив процес", - говорив Олег Куцин у 2016.

У Києві за козацькою традицією попрощалися з легендарним комбатом Куциним

Улітку 2014 року Куцин та його однодумці вступили до лав Нацгвардії та створили окрему чоту – Карпатська січ, яка складалась з трьох десятків бійців.

Рівно за місяць до загибелі Куцина, 19 травня, Карпатська січ, вже – добровольчий батальйон, який увійшов до лав ЗСУ.

Олег Куцин – єдиний в Україні лейтенант, що командував батальйоном.

"Легенда уже народжена", - кажуть побратими про командира.

З перших днів великої війни батальйон Карпатська січ боронив Київ: його бійці тримали позиції в Ірпені, Стоянці, під Броварами та в Гостомелі. Нині бійці виконують завдання на Ізюмському напрямку. Там Кум – і загинув.

Його повали по-козацьки. Друзі кажуть – Кум, знавець історії і традицій – сам про це попросив.

"Ми то за півдня організували, і коника цього, спокійного гарного. Він його має винести душу", - каже Роман Коваль.

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм біля Новобахмутівки і стримують наступ ворога.

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