США направили на Близький Схід атомну субмарину

Раніше США направили до регіону дві авіаносні групи.

Американський атомний підводний човен 5 листопада прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування Сполучені Штатів на Близькому Сході.

Також читайте Держсекретар США прибув з візитом до Туреччини

Про це інформує U.S. Central Command в X.

"5 листопада 2023 року підводний човен класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування США", - йдеться у повідомленні.

Центральне військове командування США включає Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ударна авіаносна група Сполучених Штатів на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відкинув заклики Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль, щоб він припинив операцію у Секторі Гази.

Читайте також: