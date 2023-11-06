Міжнародні військові навчання Strong Griffin стартували у Литві

Участь у них будуть брати 2200 військових і 300 одиниць військової техніки.

У Литві почалися військові навчання Strong Griffin, участь у яких також беруть представники армій США, Португалії та Польщі.

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Про це інформує Польське радіо.

У повідомленні вказується, що навчання відбуватимуться переважно на північному сході Литви. Участь у них будуть брати 2200 військових і 300 одиниць військової техніки.

Серед техніки на навчаннях будуть використовувати танки Abrams, американські бойові машини Bradley та польські бронетранспортери Rosomak.

Також литовська піхота буде навчатись планувати та проводити оборонні операції у взаємодії з підрозділами союзників по НАТО.

Навчання Strong Griffin завершаться 19 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща проведе військові навчання у воєводствах, які межують із Білоруссю та РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що навчання українських пілотів на F-16 в США, Арізоні, триватимуть 5-9 місяців.

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