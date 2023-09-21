Військові навчання у Білорусі: у ЗСУ попередили про "певну небезпеку"

Під час нових навчань у Білорусі будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи.

На території союзниці РФ Білорусі тривають військові навчання, активна фаза яких припадає на 22 та 26 вересня. У ЗСУ говорять про "певну небезпеку".

Про це повідомив командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.

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"Відповідно, будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи. Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми, своєю чергою, підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика", - наголосив він.

Наєв підкреслив, що у разі загрози Генштаб ЗСУ надасть додаткові сили для реагування.

"Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика - наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - зазначив Наєв.

Тим часом у Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що у навчанні візьмуть участь посадові особи виконавчих комітетів та військових комісаріатів області, військовозобов'язані Могилівського, Осиповичського та Чауського районів, а також два загони "народного ополчення".

"Сили територіальної оборони відпрацюють питання охорони та оборони важливих об'єктів, забезпечення заходів військового стану із залученням загонів народного ополчення, ведення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника, у тому числі з бойовою стрільбою артилерійських підрозділів територіальних військ на полігоні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що готові провести спільні військові навчання із Польщею.

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