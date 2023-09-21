Військові навчання у Білорусі: у ЗСУ попередили про "певну небезпеку"

Під час нових навчань у Білорусі будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи.
На території союзниці РФ Білорусі тривають військові навчання, активна фаза яких припадає на 22 та 26 вересня. У ЗСУ говорять про "певну небезпеку".
Про це повідомив командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.
"Відповідно, будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи. Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми, своєю чергою, підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика", - наголосив він.
Наєв підкреслив, що у разі загрози Генштаб ЗСУ надасть додаткові сили для реагування.
"Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика - наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - зазначив Наєв.
Тим часом у Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що у навчанні візьмуть участь посадові особи виконавчих комітетів та військових комісаріатів області, військовозобов'язані Могилівського, Осиповичського та Чауського районів, а також два загони "народного ополчення".
"Сили територіальної оборони відпрацюють питання охорони та оборони важливих об'єктів, забезпечення заходів військового стану із залученням загонів народного ополчення, ведення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника, у тому числі з бойовою стрільбою артилерійських підрозділів територіальних військ на полігоні", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Білорусі заявили, що готові провести спільні військові навчання із Польщею.
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