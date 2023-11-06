Держсекретар США прибув з візитом до Туреччини

Метою візиту є переговори щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Державний секретар Сполучених штатів Ентоні Блінкен прибув з візитом до Туреччини, де він планує провести рід зустрічей з офіційними особами.

Про це інформує CNN.

У повідомленні вказується, що літак з держсекретарем приземлився в аеропорту Есенбога о 23:58 за місцевим часом.

"В аеропорту Есенбога Блінкена зустрічали посол США в Анкарі Джеффрі Флейк, генеральний директор із двосторонніх політичних відносин управління Північної та Південної Америки міністерства закордонних справ посол Япрак Балкан, заступник губернатора Анкари Намик Кемаль Назли та інші офіційних осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відкинув заклики Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль, щоб він припинив операцію у Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що розриває усі контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

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