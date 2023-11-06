Госсекретарь США прибыл с визитом в Турцию

Цель визита – переговоры о войне между Израилем и ХАМАС.

Государственный секретарь Соединенных штатов Энтони Блинкен прибыл с визитом в Турцию, где планирует провести род встреч с официальными лицами.

Об этом информирует CNN.

В сообщении указывается, что самолет с госсекретарем приземлился в аэропорту Эсенбога в 23:58 по местному времени.

"В аэропорту Эсенбога Блинкена встречали посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор по двусторонним политическим отношениям управления Северной и Южной Америки министерства иностранных дел посол Япрак Балкан, заместитель губернатора Анкары Намик Кемаль Назлы и другие официальные лица", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отверг призывы Иордании и Египта убедить Израиль, чтобы он прекратил операцию в секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрывает все контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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