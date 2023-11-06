Международные военные учения Strong Griffin стартовали в Литве

Участие в них примут 2200 военных и 300 единиц военной техники.
В Литве начались военные учения Strong Griffin, в которых также принимают представители армий США, Португалии и Польши.
Об этом сообщает Польское радио.
В сообщении указывается, что учения будут проходить преимущественно на северо-востоке Литвы. Участие в них примут 2200 военных и 300 единиц военной техники.
Среди техники на учениях будут использоваться танки Abrams, американские боевые машины Bradley и польские бронетранспортеры Rosomak.
Также литовская пехота будет учиться планировать и проводить оборонные операции по взаимодействию с подразделениями союзников по НАТО.
Учения Strong Griffin завершатся 19 ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша проведет военные учения в граничащих с Беларусью и РФ воеводствах.
Кроме того, мы ранее информировали, что обучение украинских пилотов на F-16 в США, Аризоне, будет продолжаться 5-9 месяцев.
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