Международные военные учения Strong Griffin стартовали в Литве

Участие в них примут 2200 военных и 300 единиц военной техники.

В Литве начались военные учения Strong Griffin, в которых также принимают представители армий США, Португалии и Польши.

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Об этом сообщает Польское радио.

В сообщении указывается, что учения будут проходить преимущественно на северо-востоке Литвы. Участие в них примут 2200 военных и 300 единиц военной техники.

Среди техники на учениях будут использоваться танки Abrams, американские боевые машины Bradley и польские бронетранспортеры Rosomak.

Также литовская пехота будет учиться планировать и проводить оборонные операции по взаимодействию с подразделениями союзников по НАТО.

Учения Strong Griffin завершатся 19 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша проведет военные учения в граничащих с Беларусью и РФ воеводствах.

Кроме того, мы ранее информировали, что обучение украинских пилотов на F-16 в США, Аризоне, будет продолжаться 5-9 месяцев.

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