Польский пограничник выстрелил в прорвавшегося из Беларуси мигранта

Мигрант после ранения находится в больнице города Гайнувка.

В Польше военная жандармерия начала расследование дела против пограничника, выстрелившего в мигранта, нелегально пересекшего польско-белорусскую границу.

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Об этом информирует издание РАР.

В сообщении указывается, что мигрант после ранения находится в больнице Гайнувки.

Прокурор по военным вопросам районной прокуратуры Бялысток-Север Радослав Вишенка заявил, что делом пограничника занимается военная прокуратура. Там заявили, что выстрел был случайным.

Также сообщается, что пограничнику грозит тюремное заключение от трех до восьми лет, если будет доказан умышленный характер действий военного.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша проведет военные учения в воеводствах, граничащих с Беларусью и РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что нелегалы снова атаковали польскую границу с помощью Беларуси.

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