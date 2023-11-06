Польський прикордонник вистрілив у мігранта, який прорвався з Білорусі

Мігрант після поранення перебуває у лікарні міста Гайнувка.

У Польщі військова жандармерія почала розслідування справи проти прикордонника, який вистрілив у мігранта, що нелегально перетнув польсько-білоруський кордон.

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Про це інформує видання РАР.

У повідомленні вказується, що мігрант після поранення перебуває у лікарні міста Гайнувка.

Прокурор з військових питань районної прокуратури Бялисток-Північ Радослав Вішенка заявив, що справою прикордонника займається військова прокуратура. Там заявили, що постріл був випадковим.

Також повідомляється, що прикордоннику загрожує тюремне ув’язнення від трьох до восьми років, якщо буде доведено умисний характер дій військового.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща проведе військові навчання у воєводствах, які межують із Білоруссю та РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що нелегали знову атакували польський кордон з допомогою Білорусі.

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