США направили на Ближний Восток атомную подлодку

Ранее США направили в регион две авианосные группы.

Американская атомная подлодка прибыла 5 ноября в зону оперативной ответственности Центрального военного командования Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

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Об этом сообщает US Central Command в X.

"5 ноября 2023 года подлодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США", — говорится в сообщении.

Центральное военное командование США включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

Напомним, ранее сообщалось, что ударная авианосная группа Соединенных Штатов во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отверг призывы Иордании и Египта убедить Израиль, чтобы он прекратил операцию в секторе Газа.

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