США внесли росіян до переліку "безпритульних національностей"

Відповідний статус отримують громадяни держав, на території яких немає консульського представництва США.

Держдепартамент США вніс громадян Росії до категорії "безпритульні національності", порадивши їм подавати заяви на імміграційні візи через американське посольство у Варшаві.

Про це повідомляється у посібнику з ведення закордонних справ Державного департаменту США (FAM).

Зазначається, що відповідний статус отримують громадяни держав, на території яких немає консульського представництва США. Також "безпритульними" заявниками на візу називають жителів країн із нестабільною ситуацією з безпекою.

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Окрім росіян до переліку також потрапили громадяни Ірану, Сирії, Лівії, Куби, Ємену, Сомалі, Венесуели тощо.

Раніше американський державний секретар Ентоні Блінкен попереджав, що США від 1 серпня вимушено звільнять 182 місцевих співробітників і десятки підрядників у своїх дипломатичних представництвах у Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі, вказуючи, що ці заходи "серйозно вплинуть на операції місії США в Росії".

Нагадаємо, що 14 травня на офіційному порталі правової інформації Росії оприлюднили список держав, які Москва сприймає як "недружні". До переліку потрапили дві країни, зокрема США і Чехія.

Згідно з документом, дипломатична місія Чехії в РФ матиме право брати на роботу не більше 19 осіб, які перебувають на території Росії, посольство США - жодного.

Новини світу: у Росії опублікували цілий список "недружніх країн"

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