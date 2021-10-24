США внесли россиян в перечень "бездомных национальностей"

Соответствующий статус получают граждане государств, на территории которых нет консульского представительства США.

Госдепартамент США внес граждан России в категорию "бездомные национальности", посоветовав им подавать заявления на иммиграционные визы через американское посольство в Варшаве.

Об этом сообщается в пособии по ведению иностранных дел Государственного департамента США (FAM).

Отмечается, что соответствующий статус получают граждане государств, на территории которых нет консульского представительства США. Также "бездомными" заявителями на визу называют жителей стран с нестабильной ситуацией с безопасностью.

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Кроме россиян в перечень также попали граждане Ирана, Сирии, Ливии, Кубы, Йемена, Сомали, Венесуэлы и др.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен предупреждал, что США с 1 августа вынужденно уволят 182 местных сотрудников и десятки подрядчиков в своих дипломатических представительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, указывая, что эти меры "серьезно повлияют на операции миссии США в России".

Напомним, что 14 мая на официальном портале правовой информации России обнародовали список государств, которые Москва воспринимает как "недружественные". В перечень попали две страны, в частности США и Чехия.

Согласно документу, дипломатическая миссия Чехии в РФ имеет право принимать на работу не более 19 человек, находящихся на территории России, посольство США — ни одного.

Новости мира: в России опубликовали целый список "недружественных стран"

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