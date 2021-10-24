Даша Квиткова топлесс показала фигуру через три месяца после родов: "Пока так"

Блогерша родила первенца в июле.
Жена ведущего Никиты Добрынина — Даша Квиткова — активно возвращает форму после родов.
В своих Instagram-stories молодая мама показала фигуру через три месяца после рождения первенца Льва. 23-летняя блогерша разместила снимок, на котором предстала топлесс, одетая только в черные трусики.
Примечательно, что избранница шоумена имеет красивое тело с небольшим животиком. В течение месяца Квиткова планирует усердно тренироваться.
"Пока так. Впереди 30-дневный хард ворк", — прокомментировала свой вид девушка.
Заметим, сейчас Квиткова и Добрынин отдыхают в Турции. Отпуск обошелся супругам в 225 000 гривен.
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