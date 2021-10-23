Девушка Дамиано Давида в латексе показала пышную грудь и небритые подмышки

Девушка Дамиано Давида в латексе показала пышную грудь и небритые подмышки

Джорджия Солери разместила откровенные фото.

Девушка солиста группы Måneskin Дамиано Давида — Джорджия Солери — взбудоражила воображение фанатов эротическим контентом.

В Instagram 25-летняя модель разместила снимки, на которых появилась в латексном боди. На фото избранница рок-звезды соблазнительно позирует на кровати, засветив пышную грудь и стройную талию.

Джорджия Солери / instagram.com/giorgiasoleri_

Феминистка агитирует за натуральность, поэтому предпочитает не брить подмышки и охотно демонстрирует их сторонникам. Поэтому на снимках Солери также подняла руки вверх, показав подмышки.

Джорджия Солери / instagram.com/giorgiasoleri_

"Уверенность в себе — моя лучшая одежда", — написала красавица.

Читатели не сдержали эмоций и оставили в комментариях ряд сообщений: "Выходи за меня!", "Это пожар", "Невероятная", "Идеальная".

Не смог обойти публикацию и любимый — Дамиано. "Ох, мамма мамма Мия", — написал артист.

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