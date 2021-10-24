Гороскоп на 24 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 октября 2021 рассказывает, что Овны имеют наслаждаться плодами своего труда, а Стрельцы — смело двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас заполнят разочарование. В отношениях будет больно. На работе остерегайтесь врагов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях не опирайтесь чувством. На работе двигайтесь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Иерофант"
Выходите на новый уровень. Узаконивает отношения. На работе выходите на новый уровень.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вы побеждаете и завоевываете свои позиции. В отношениях вы будете победителями. На работе завоевывайте новые территории.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получите определенный результат. В отношениях следует надеяться на лучшее. На работе следует хорошенько поработать.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Ожидайте испытаний. В отношениях идите напролом. На работе овладейте новые навыки.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Мир"
Нужен баланс. На работе двигайтесь вперед. А в отношениях уравновесит свои чувства.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь и не останавливайтесь. В развитии направляйтесь дальше. На работе не сдерживайте себя.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка мечей"
Время отдохнуть. В любви надейтесь на лучшее. В рабочих вопросах опирайтесь на опыт.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Выберите только один вариант. На работе ищите вдохновение, а в отношениях — баланс.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Ожидайте изменения. Вас могут оскорбить в отношениях. На работе будьте начеку.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди достаточно много новых проектов. На работе попробуйте что-то новое. В отношениях отправляйтесь вперед.
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