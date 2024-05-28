Стало відомо, скількох українців прихистила Канада

Від початку повномасштабного російського вторгнення до Канади прибули більш як 286 тисяч українських шукачів притулку.

Про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади, - пише Укрінформ.

Зазначається, що за програмою “Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки” (CUAET), створеною у березні позаминулого року, до Канади досі прибуло 286 752 українців. Ця програма дає українцям, які тікали від війни, право на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безплатне поселення. Приймання нових заявок на цю програму був закритий ще влітку минулого року й всі охочі скористатися нею мали до кінця березня 2024-го приїхати до Канади.

Загалом за весь час уряд Канади отримав майже 1,2 мільйона заявок на цю візу, з яких затвердив понад 960 тис.

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Нагадаємо: хоча приймання нових заявок на участь у CUAET уже припинено, Канада створила нову міграційну програму, яка дає змогу певним категоріям українських шукачів притулку залишитися у країні на постійній основі.

Нагадаємо, в Канаді допускають розміщення своїх військ в Україні, але назвали умову.

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