Стало известно, скольких украинцев приютила Канада

С начала полномасштабного российского вторжения в Канаду прибыли более 286 тысяч украинских искателей убежища.

Об этом свидетельствуют данные Пограничного агентства Канады, пишет Укринформ.

Отмечается, что по программе "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET), созданной в марте позапрошлого года, в Канаду до сих пор прибыло 286 752 украинцев. Эта программа дает украинцам, бежавшим от войны, право на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, а также финансовую помощь и временное бесплатное поселение. Прием новых заявок на эту программу был закрыт еще летом прошлого года и все желающие воспользоваться ею должны были до конца марта 2024-го приехать в Канаду.

Всего за все время правительство Канады получило почти 1,2 миллиона заявок на эту визу, из которых утвердило более 960 тыс.

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Напомним: хотя принятие новых заявок на участие в CUAET уже прекращено, Канада создала новую миграционную программу, позволяющую определенным категориям украинских искателей убежища остаться в стране на постоянной основе.

Напомним, в Канаде допускают размещение своих войск в Украине, но назвали условие.

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