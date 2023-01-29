Туга за "сильною рукою": експерт пояснив, як і чому з'явився Путін-мачо

Після буремних 90-х росіянам хотілося мати на чолі держави сильного лідера, який би був символом стабільності.

Імідж президента РФ Володимира Путіна як маскулінного мачо вибудовувався протягом багатьох років, щоб задовольнити потреби росіян, які після бурхливих 90-х затужили за сильною рукою лідера, який приведе країну до стабільності та добробуту. Цей образ Путіна прижився і на Заході.

Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександр Краєв в інтерв’ю телеканалу FREEДОМ.

Риса усіх диктаторів

За його словами, агресивна манера поведінки та показна маскулінність Путіна вигадані кремлівською пропагандою для того, щоб зіграти на базових психологічних комплексах. Образ мачо, нагадує він, "ліпили" для всіх диктаторів, зокрема Іді Аміна та Муаммара Каддафі.

"Всі вони робили дуже велику ставку саме на маскулінний бік свого персонажа… Суто психологічно вважається, що саме маскулінні, сильні лідери найбільше підходять для того, щоб “врятувати батьківщину у важкий час”. А диктатори завжди говорять про те, що у вітчизни важкий час і її постійно потрібно рятувати. По суті, це гра на базових комплексах, на базовому сприйнятті світу, ролі чоловіка і жінки тощо”, — пояснив Краєв.

Символічне "одруження" з країною

У такий спосіб диктатори, умовно кажучи, “женять” на собі всю країну, і перетворюються на незамінимого голову "сім’ї".

“Тільки вони є досить сильними, потужними, правильними для того, щоб її [країну] рятувати від усіх бід і негараздів. А всі інші — просто хочуть її зрадити та продати. Тому Путін у цьому плані був абсолютно не оригінальним, він просто взяв приклад з усіх інших диктаторів”, — додав експерт.

Такий образ, за його твердженням, є відсиланням до давніх часів родоплемінних громад із найпримітивнішим поняттям влади.

“У сприйнятті диктаторів влада — це можливість кого завгодно вбити в будь-який момент. Це не хороший менеджмент, не адекватний наратив, не правильне сприйняття потреб населення, це просто можливість бути найсильнішим і найжорстокішим”, — наголосив Краєв.

Кому Путін до вподоби на Заході

Хоча образ Путіна-мачо створювався для внутрішнього споживача, він прижився і на Заході.

“У 2010-х роках радикальні західні консерватори, особливо західні ультраправі, бачили у Путіні останнього справжнього політика. У їхньому сприйнятті, на жаль, якраз політик і мав бути чимось на кшталт лідера ще родоплемінної громади, тобто мав насамперед транслювати силу ”, — зауважив експерт.

Причина агресивної політики

На його думку, саме для підтвердження свого лідерства Путін проводить агресивну зовнішню політику.

“Ще до Грузії, України та Сирії він створював зовнішнього ворога, якого він як справжній герой постійно перемагає. Це штучне створення проблеми, яку ти сам можеш вирішити, коли питання, яке небезпеки не несе, штучно робиться небезпечним”, — резюмував Олександр Краєв.

Нагадаємо, росіяни гнівно відреагували на звістку про постачання західних танків до України і дехто критикує президента Володимира Путіна за те, що взагалі почав війну.

Читайте також: