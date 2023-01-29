Вчитель покинув роботу і почав заробляти втричі більше: чим він займається

Після того як чоловік зрозумів, що прогулянки з собаками приносять йому більше грошей, ніж вчителювання, він залишив роботу.

Колишній вчитель з Нью-Йорка Майкл Джозефс, який раніше заробляв менше 40 тис. доларів на рік (розмір зарплати нижче середньої у США. – Ред.), тепер заробляє шестизначні цифри на своїй новій роботі вигулювача собак.

Про це пише The New York Post.

Здавалося б, скромна робота дозволила 34-річному колишньому жителю Брукліна купити власний будинок у Міддлтауні, штат Нью-Джерсі, де він зараз живе, та нову машину. Він також заробив кошти, щоб звозити свою сім'ю у "Всесвітній центр відпочинку Волта Діснея" і відкласти 10 000 доларів у фонд коледжу для своєї 18-місячної дитини.

На початку 2019 року чоловік почав вигулювати собак, аби підзаробити. Одночасно Джозефс працював вчителем з особливими потребами в приватній школі.

Після того як чоловік зрозумів, що прогулянки з собаками приносять йому більше грошей, ніж вчителювання, він залишив роботу та в липні 2019 року відкрив власний бізнес під назвою Parkside Pups. У колишнього вчителя Нью-Йорка були десятки клієнтів, які платили Джозефсу близько 20 доларів за 30-хвилинну прогулянку.

За даними New York Post, минулого року чоловікові вдалося заробити близько 120 тис. доларів.

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Підприємець-початківець розповідав, що його бізнес зіткнувся з проблемами в 2020 році через пандемію коронавірусу. Проте бізнес швидко відновився після того, як жителі Нью-Йорка повернулися до звичного життя. Джозефс також розповів, що планує розширити своє підприємство, створивши мобільний застосунок і найнявши більше співробітників. Зараз у нього п’ять штатних працівників, а також різні незалежні підрядники, які обслуговують десятки собак.

Заможні клієнти регулярно пропонують йому свої маєтки для відпочинку. Майкл зізнається, що сумує за роботою зі своїми учнями, але любить свободу бути на вулиці зі своїми чотирилапими вихованцями.