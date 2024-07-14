У Росії як завжди побачили американський слід.

Російське МЗС - в істериці через заяву очільника ГУР Кирила Буданова про спроби вбити Володимира Путіна. Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що замахи на Путіна нібито готувалися на гроші США.

Про це пише російський телеграм-канал Astra.

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Зазначається, що після замаху на Трампа МЗС РФ згадало про нещодавню заяву Кирила Буданова. Напередодні керівник ГУР заявив, що замахи на життя Путіна були, але "поки невдалі". У відповідь МЗС РФ повідомило, що замах на Путіна нібито готувався на гроші США.

"Учора один із "ватажків" київського режиму Буданов відкрито зізнався, що українська розвідка готувала замахи на президента Росії. Так цей замах готувався, знову ж таки, на американські гроші, без яких ніякої шкідливої діяльності ГУР, СБУ і загалом Банкової і не було б", - видумала вона.

Сам очільник Кремля Володимир Путін поки що ніяк не коментував замах на Дональда Трампа.

Нагадаємо, 13 липня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю NV розповів про замахи на Путіна.

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