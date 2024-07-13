Буданов розповів про замахи на Путіна: "Спроби вбити були"

Кирило Буданов розповів про невдалі спроби замахів на диктатора Володимира Путіна.
Кирило Буданов розповів, що Головному управлінню розвідки МО України відомо про замахи на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, спроби вбити главу Кремля були, однак поки що невдалі.
Про це він сказав в інтерв'ю NV.
"Вони (спроби вбити Путіна - ред. ) були, але, як бачите, теж поки що невдалі", - сказав Буданов.
На думку очільника ГУР, у росіян існує страх втратити Володимира Путіна.
"Путін при владі понад 20 років… зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", - резюмував Кирило Буданов.
Нагадаємо, Москва влаштувала спецоперацію з дронами над Кремлем і нібито замахом на Путіна.
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