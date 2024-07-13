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Буданов розповів про замахи на Путіна: "Спроби вбити були"

Буданов розповів про замахи на Путіна: "Спроби вбити були"

ГУР відомі спроби замаху на президента Росії Володимира Путіна / Фото: Associated Press

Кирило Буданов розповів про невдалі спроби замахів на диктатора Володимира Путіна.

Кирило Буданов розповів, що Головному управлінню розвідки МО України відомо про замахи на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, спроби вбити главу Кремля були, однак поки що невдалі.  

Про це він сказав в інтерв'ю NV.

"Вони (спроби вбити Путіна - ред. ) були, але, як бачите, теж поки що невдалі", - сказав Буданов.

На думку очільника ГУР, у росіян існує страх втратити Володимира Путіна.

"Путін при владі понад 20 років… зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", - резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, Москва влаштувала спецоперацію з дронами над Кремлем і нібито замахом на Путіна.

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