"Геніальний план" Путіна щодо НАТО: аналітики назвали головний провал диктатора

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке та австрійський політолог Густав Карл Грессель назвали головний провал президента Росії Володимира Путіна. Диктатор прагнув зупинити розширення Альянсу, натомість домігся протилежного.

Про це пише BILD.

Експерти нагадали, що 1999 року, коли Володимир Путін прийшов до влади, до НАТО вступили три країни колишнього Варшавського договору: Польща, Угорщина та Чехія.

"Від того часу російський диктатор постійно вимагав зупинити розширення НАТО на схід до кордонів РФ. Однак його агресивна політика призвела до протилежного: за час його правління до Альянсу вступили ще 13 держав", - пише видання.

Розширення НАТО за часів президентства Володимира Путіна / Фото: The Bild

Аналітики також наголосили, що керівництво НАТО багато років відмовляло, наприклад, країнам Балтії. Їх прийняли після 10 років наполегливих прохань, як сьогодні відбувається з Україною та Грузією.

Навіть після вступу до НАТО країни Східної Європи роззброювалися, скасовували військову службу, скорочували військові витрати та розмір армій. Тим самим вони сигналізували Москві, що не хочуть війни. Однак російська пропаганда заплющувала на це очі та твердила про загрозу з боку НАТО.

"Геніальний стратег Володимир Путін домігся того, що німецьку бригаду перекидають просто до кордонів Росії. Геніальний стратег Володимир Путін, який весь час прагнув зупинити НАТО, досяг рівного протилежного. А саме те, що кордон НАТО з Росією подвоївся після початку війни в Україні", - сказав Рьопке про вступ до альянсу Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, у Путіна зробили заяву про війну з НАТО.

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